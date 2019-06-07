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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин призвал повысить эффективность работы ВТО

14:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что необходимо повысить эффективность работы всемирной торговой организации, наполнить новыми смыслами международные институты, соблюдая принципы взаимодействия и конкуренции между странами со своими различными моделями развития.
"Конечно же, не навязывание всем одного, единственно верного канона, а прежде всего гармонизация национальных экономических интересов. Принципы взаимодействия, конкуренция и сотрудничество между странами со своими различными моделями развития, особенностями и интересами. И выработка подобных принципов должна идти максимально открыто и демократично. Именно на этой основе необходимо адаптировать к современным реалиям систему мировой торговли и повысить эффективность работы всемирной торговой организации. Не ломать, а наполнить новыми смыслами и содержанием другие международные институты", - сказал Путин в пятницу на панельном заседании на ПМЭФ-2019.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Политолог: вводя санкции, США бьют не по России и Китаю, а по доллару и ВТОСанкции США влияют на экономические отношения России и Китая, но их суверенитета хватает, чтобы действовать по-своему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik объяснил, на что, по его мнению, влияют санкции.
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Петербургский международный экономический форумВсемирная торговая организацияВладимир ПутинСанкт-ПетербургЭкономика
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