Путин призвал повысить эффективность работы ВТО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что необходимо повысить эффективность работы всемирной торговой организации, наполнить новыми смыслами международные институты, соблюдая принципы взаимодействия и конкуренции между странами со своими различными моделями развития.
"Конечно же, не навязывание всем одного, единственно верного канона, а прежде всего гармонизация национальных экономических интересов. Принципы взаимодействия, конкуренция и сотрудничество между странами со своими различными моделями развития, особенностями и интересами. И выработка подобных принципов должна идти максимально открыто и демократично. Именно на этой основе необходимо адаптировать к современным реалиям систему мировой торговли и повысить эффективность работы всемирной торговой организации. Не ломать, а наполнить новыми смыслами и содержанием другие международные институты", - сказал Путин в пятницу на панельном заседании на ПМЭФ-2019.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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