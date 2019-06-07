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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"

14:45
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Противниками проекта "Северный поток — 2" являются те, кто привык к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие, заявил президент России Владимир Путин.
"Это ("Северный поток — 2" и интерес к нему европейцев) не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум. День второй. Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2.
09:45
"Северный поток — 2" без сомнений построят, заявил Шредер
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
74211010
Обсудить 27
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Северный поток-2Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
25 лет молятся на Углеводородицу , носятся с этим потоком как курица с яйцом , вместо того что бы строить фабрики и заводы .
7 июня, 16:06
Губернатор о.Борнео
16002012
Непонятно только почему на нее молятся все остальные, раз это так незначительно))
7 июня, 16:10
On Line
1302005
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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