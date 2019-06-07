Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Противниками проекта "Северный поток — 2" являются те, кто привык к вседозволенности и тому, что по счетам платят другие, заявил президент России Владимир Путин.

"Это ("Северный поток — 2" и интерес к нему европейцев) не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.