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РИА Новости

Посольство России запросило у центра в Портон-Дауне данные о ЧП в Солсбери

14:44
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в Портон-Дауне письмо с просьбой предоставить связанную с ЧП в Солсбери информацию и допустить на территорию представителей российских СМИ, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии.
Ранее британская вещательная корпорация Би-би-си продемонстрировала видеоролик о лаборатории, из которого следует, что на этом объекте ведутся мирные исследования опасных вирусов, позволяющие эффективнее предотвращать вспышки таких заболеваний, как лихорадка Эбола.
В посольстве заявили, что данный сюжет подтвердил все опасения относительно секретной военной лаборатории. Из материала следует, что в Портон-Дауне имеются образцы опаснейших вирусов, также в сюжете рассказывается, что именно в этой лаборатории установили, что вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль является так называемым "новичком" (по западной классификации).
"Будем продолжать добиваться установления истины о произошедшем в Солсбери. Пользуясь случаем, направляем в лабораторию Портон-Даун письмо с просьбой дать ответы на приведенные выше вопросы. Рассчитываем также, что, коль скоро в лабораторию был допущен британский корреспондент, возможность пообщаться с руководством и экспертами этого объекта будет предоставлена и российским журналистам. Как мы понимаем, ранее в такой возможности нашим СМИ отказывали", - сказал журналистам пресс-секретарь.
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В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
"Возникает вопрос: значит, и образцы "новичка" на объекте имеются? Почему-то журналист забывает задать его своим собеседникам в лаборатории. Но напомним, что о наличии образцов этого вещества в свое время прямо заявлял тогдашний министр иностранных дел Борис Джонсон, не отрицал их наличие и директор лаборатории Гэри Эйткенхед. Этот факт разрушает все умозрительные построения британского руководства об ответственности России за инцидент в Солсбери, которые были во многом завязаны на тезис, что только Россия могла синтезировать это вещество", - сказал пресс-секретарь.
Он напомнил, что лаборатория находится в 20 минутах езды от дома Скрипаля в Солсбери. Известно, что утром 4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль совершили автомобильную поездку, детали которой британская полиция не раскрывает. В ходе этой поездки камеры наблюдения зафиксировали машину Скрипаля, в том числе на улице Лондон-роуд, которая ведет как раз в направлении Портон-Дауна. По официальной версии, в течение этой поездки у обоих были выключены мобильные телефоны, что не позволяет точнее установить маршрут.
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"Репортаж из Портон-Дауна с новой силой ставит вопрос о необходимости раскрытия всех имеющихся у следствия данных о том, чем занимались Скрипали утром в день отравления. Слишком много умолчаний в ключевых аспектах этого дела. Есть немало дополнительных вопросов и к самой лаборатории", - сказал российский дипломат.
В частности, необходимо выяснить, когда, кто и как брал у Скрипалей пробы биоматериалов для анализа, как обеспечивалась неприкосновенность проб от момента взятия до непосредственного начала анализа, кто может это подтвердить? Также посольство интересует то, как брались пробы у пострадавших в Эймсбери Дон Стерджес и Чарли Роули, когда и в каком виде в лабораторию был доставлен флакон из-под духов, якобы найденный в квартире Роули, был ли он запечатан или открыт, разбитый или целый, со следам расплескивания вещества или без таковых, добавил пресс-секретарь посольства.
По его словам, эти вопросы ранее уже задавались британскому МИД, но до сих пор они остаются без ответа, как и предложение об организации встречи представителей посольства с руководством лаборатории.
"Все это может показаться ненужными деталями, но именно они составляют ткань объективных обстоятельств, которые британские власти тщательно скрывают и от общественности, и от российской стороны. Вместо этого продолжают регулярно звучать ничем не подкрепленные обвинения в адрес нашей страны, а в СМИ вбрасываются новые не проверяемые утечки, призванные держать тему на плаву и поддерживать в глазах обывателя образ злонамеренной агрессивной России", - сказал дипломат.
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