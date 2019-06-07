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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Бизнесу предложат внедрить добровольную маркировку школьного питания

14:43
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Парламентарии РФ предложат бизнесу, работающему в сфере детского и школьного питания, внедрить добровольную маркировку продуктов как гарантию качества, соответствующая норма будет прописана в законопроекте о горячем питании для школьников, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на секции "Архитектура общественного здоровья: Международный опыт и национальные приоритеты" в рамках ПМЭФ-2019.
В апреле глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В ходе выступления он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
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"Мы разработали проект закона, в котором речь идет об определении рациона питания ребенка, который, по мнению специалистов, являлся бы достаточным и гарантирующим здоровое и полноценное развитие ребенка. Более того, мы предлагаем и ведем сегодня работу с правительством с тем, чтобы в начальной школе для всех детей, независимо от социального статуса, было обеспечено горячее бесплатное питание", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Яровой.
Вице-спикер отметила, что это и есть инвестиции в здоровье, ведь гораздо ценнее и важнее сохранить здоровье ребенка.
"В разработанном законопроекте парламент России предлагает бизнесу внедрить форму добровольной маркировки, которая бы являлась для потребителя ориентиром того, что это качественный продукт, который будет означать, что счастье и благополучие детей старшего поколения надежно защищены и что оплачивая эти товары, независимо от уровня доходов, человек может быть гарантировано уверен в том, что это безопасно, что это для пользы и сохранения качества жизни", - рассказала парламентарий.
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