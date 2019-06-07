Бизнесу предложат внедрить добровольную маркировку школьного питания

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Парламентарии РФ предложат бизнесу, работающему в сфере детского и школьного питания, внедрить добровольную маркировку продуктов как гарантию качества, соответствующая норма будет прописана в законопроекте о горячем питании для школьников, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на секции "Архитектура общественного здоровья: Международный опыт и национальные приоритеты" в рамках ПМЭФ-2019.

В апреле глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В ходе выступления он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам, по фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.

"Мы разработали проект закона, в котором речь идет об определении рациона питания ребенка, который, по мнению специалистов, являлся бы достаточным и гарантирующим здоровое и полноценное развитие ребенка. Более того, мы предлагаем и ведем сегодня работу с правительством с тем, чтобы в начальной школе для всех детей, независимо от социального статуса, было обеспечено горячее бесплатное питание", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Яровой.

Вице-спикер отметила, что это и есть инвестиции в здоровье, ведь гораздо ценнее и важнее сохранить здоровье ребенка.