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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин рассказал о торговле энергоносителями между Россией и Китаем

14:41
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией в 2018 году превысил $40 миллиардов, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ.
Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находится в России с госвизитом. В среду по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина было подписано два десятка документов в разных сферах, в том числе в области инвестиций, промышленности, сельском хозяйстве и других.
"Энергетическое направление - одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих составляющих двустороннего сотрудничества. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил 40 миллиардов долларов, составив значимую долю рекордного товарооборота в 100 миллиардов долларов", - рассказал китайский лидер.
По итогам 2018 года Китай возглавил топ-5 торговых партнеров России. Товарооборот России и Китая по итогам года впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, оборот внешней торговли между Россией и Китаем составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5%. Объем российского экспорта составил 56,065 миллиарда долларов, импорта – 52,218 миллиарда долларов.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
14:15
Путин отметил важность энергетического форума с Китаем
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Петербургский международный экономический форумСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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