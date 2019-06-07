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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин: проект "Северного потока — 2" отвечает интересам всех участников

14:40
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток — 2" полностью отвечает национальным интересам всех участников этого проекта, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.
"Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места. Он полностью отвечает национальным интересам всех участников - и европейцев, и России. Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
14:45
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Северный поток-2Владимир ПутинРоссияЭкономика
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