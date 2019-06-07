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РИА Новости

ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Восточно-Китайском море

14:52
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский ракетный крейсер USS Chancellorsville чуть не столкнулся с российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. В США ответственность за произошедшее возлагают на российских моряков.
Инцидент произошел в 6:35 по московскому времени. В юго-восточной части Восточно-Китайского моря двигались параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США. По данным ТОФ, крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля.
Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование.
"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", — говорится в сообщении.
"Адмирал Виноградов" — большой противолодочной корабль проекта 1155 "Фрегат". Несет службу в составе Тихоокеанского флота с мая 1989 года. Длина — 163 метра, ширина — 19 метров, водоизмещение — 7480 тонн. Может развивать скорость до 29,5 узла. Вооружен восемью пусковыми установками ЗРК "Кинжал", двумя четырехконтейнерными установками ракето-торпед "Раструб", реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и артиллерийскими установками АК-100 и АК-630М.
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США обвиняют Россию

В ВМС США утверждают, что в инциденте виновен российский корабль. Как заявил представитель Седьмого флота Клэйтон Досс, это "Адмирал Виноградов" (код НАТО — Udaloy) "совершил небезопасный маневр" по отношению к Chancellorsville.
По словам Досса, российский корабль приблизился к американскому на расстояние от 50 до 100 футов (порядка 15-30 метров).
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"Пытались продемонстрировать силу"

Инцидент в Восточно-Китайском море прокомментировал генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев.
Он отметил, что правила морского судоходства очень четко определены и в них прописан запрет на пересечение курса боевых кораблей, потому что это может привести к столкновению. Действия же американских моряков эксперт считает откровенно вызывающими и демонстративными.
"Эти действия не случайно были совершены именно в период государственного визита главы КНР в Россию. Таким образом нам пытались продемонстрировать условную силу американского флота и вседозволенность поведения на просторах Мирового океана. Протест наших моряков совершенно правомерен", — сказал Богатырев в эфире радио Sputnik.
Далее, по его мнению, скорее всего последуют действия политико-дипломатического характера.
"Но впредь наши военные моряки будут еще более внимательно относиться к действиям "американских партнеров", — заключил эксперт.
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Дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в который, помимо "Адмирала Виноградова", входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут", 1 апреля вышел из Владивостока в дальний поход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
За это время корабли побывали с неофициальным визитом в столице Филиппин Маниле и во вьетнамском порту Камрань.
В конце апреля к ним присоединились флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя" и спасательное судно "Игорь Белоусов". В таком составе отряд прибыл в китайский порт Циндао, где принял участие в совместных с китайскими ВМС учениях "Морское взаимодействие — 2019".
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Адмирал Виноградов (корабль)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Но, если вспомнить , что она образовалась из отбросов "старого Света" - то всё понятно
7 июня, 15:20
Саша Иванов
1700002
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