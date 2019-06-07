ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Восточно-Китайском море

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Американский ракетный крейсер USS Chancellorsville чуть не столкнулся с российским большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. В США ответственность за произошедшее возлагают на российских моряков.

Инцидент произошел в 6:35 по московскому времени. В юго-восточной части Восточно-Китайского моря двигались параллельными курсами отряд кораблей Тихоокеанского флота и авианосная ударная группа ВМС США. По данным ТОФ, крейсер USS Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от российского корабля.

Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование.

"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", — говорится в сообщении.

"Адмирал Виноградов" — большой противолодочной корабль проекта 1155 "Фрегат". Несет службу в составе Тихоокеанского флота с мая 1989 года. Длина — 163 метра, ширина — 19 метров, водоизмещение — 7480 тонн. Может развивать скорость до 29,5 узла. Вооружен восемью пусковыми установками ЗРК "Кинжал", двумя четырехконтейнерными установками ракето-торпед "Раструб", реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и артиллерийскими установками АК-100 и АК-630М.

США обвиняют Россию

В ВМС США утверждают, что в инциденте виновен российский корабль. Как заявил представитель Седьмого флота Клэйтон Досс, это "Адмирал Виноградов" (код НАТО — Udaloy) "совершил небезопасный маневр" по отношению к Chancellorsville.

По словам Досса, российский корабль приблизился к американскому на расстояние от 50 до 100 футов (порядка 15-30 метров).

"Пытались продемонстрировать силу"

Инцидент в Восточно-Китайском море прокомментировал генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев.

Он отметил, что правила морского судоходства очень четко определены и в них прописан запрет на пересечение курса боевых кораблей, потому что это может привести к столкновению. Действия же американских моряков эксперт считает откровенно вызывающими и демонстративными.

"Эти действия не случайно были совершены именно в период государственного визита главы КНР в Россию. Таким образом нам пытались продемонстрировать условную силу американского флота и вседозволенность поведения на просторах Мирового океана. Протест наших моряков совершенно правомерен", — сказал Богатырев в эфире радио Sputnik.

Далее, по его мнению, скорее всего последуют действия политико-дипломатического характера.

"Но впредь наши военные моряки будут еще более внимательно относиться к действиям "американских партнеров", — заключил эксперт.

Дальний поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота, в который, помимо "Адмирала Виноградова", входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Иркут", 1 апреля вышел из Владивостока в дальний поход в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

За это время корабли побывали с неофициальным визитом в столице Филиппин Маниле и во вьетнамском порту Камрань.