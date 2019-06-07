Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T14:35Z
https://ria.ru/20190607/1555374587.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155485/03/1554850313_0:221:3072:1949_1036x0_80_0_0_eb3616a0b65fdcc9097c1a7a671d0f69.jpg
РИА Новости

Турция не пойдет на обострение отношений с США из-за С-400, считает эксперт

14:35
3061
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 7 июн – РИА Новости, Федор Смирнов. Турция не предпримет серьезных мер против США в случае ее исключения из программы по созданию новейших истребителей F-35 из-за закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Как сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники, США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на F-35. Источники агентства сообщили, что не исключают, что решение может быть отменено, если Анкара изменит свои планы по С-400. По данным агентства, по уже проходящим обучение турецким военнослужащим решение пока не принято.
"Турция не отступила от своих позиций в вопросе приобретения у России ЗРК С-400, и угроза США прекратить обучение новых турецких пилотов – это их первая конкретная реакция. Между Турцией и США разногласия не только по поставкам С-400, но и по помощи США Рабочей партии Курдистана на востоке от Евфрата в Сирии. Кроме этого, в Турции сейчас серьезный экономический кризис. Поэтому, хотя раньше с турецкой стороны были заявления о том, что если США применит санкции против Турции, то ответ будет адекватным, я не думаю, что Турция решится на серьезную реакцию в ответ на действия США", - сказал собеседник агентства.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Вчера, 01:44
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
По его словам, реакция Анкары, скорее всего, будет словесной. "Возможно, Турция ждет понимания от России по С-400, например, отсрочки поставок, хотя в Кремле утверждают, что их календарь выполняется по плану. Но сам по себе план не совсем ясен. Российская сторона говорит о начале поставок осенью 2019 года. (Президент Турции Тайип) Эрдоган говорил сначала про июль, потом про июнь, он также использует вопрос с С-400 как инструмент внутренней политики", - отметил Сезер.
Он добавил, что между Россией и Турцией сейчас существует напряженность из-за ситуации в сирийском Идлибе. "Турция хочет пройти этот период без дополнительной эскалации напряженности в отношениях как с США, так и с РФ. Но это не так просто, поскольку ситуация с С-400 и F-35 представляется тупиковой. Эрдоган не будет делать никаких радикальных шагов как по отношению к США, так и к РФ, по крайней мере, до повторных выборов мэра Стамбула (23 июня)", - добавил эксперт.
США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
12:51
С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе
151017
Обсудить 1
ТурцияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: Турция продолжит бурение на шельфе Кипра под защитой своих ВС
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Комплекс ПВО С-400 Триумф
С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе
Лента
новостей
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
Президент Украины Владимир Зеленский
В ДНР прокомментировали заявление Зеленского об ответном огне в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
Плавучая регазификационная установка Маршал Василевский
OMV договорилась с Газпромом о покупке миллиарда кубометров СПГ
Газовое месторождение во Львовской области Украины
В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния