Турция не пойдет на обострение отношений с США из-за С-400, считает эксперт

АНКАРА, 7 июн – РИА Новости, Федор Смирнов. Турция не предпримет серьезных мер против США в случае ее исключения из программы по созданию новейших истребителей F-35 из-за закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.

Как сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники, США приняли решение не принимать больше турецких пилотов для обучения полетам на F-35. Источники агентства сообщили, что не исключают, что решение может быть отменено, если Анкара изменит свои планы по С-400. По данным агентства, по уже проходящим обучение турецким военнослужащим решение пока не принято.

"Турция не отступила от своих позиций в вопросе приобретения у России ЗРК С-400, и угроза США прекратить обучение новых турецких пилотов – это их первая конкретная реакция. Между Турцией и США разногласия не только по поставкам С-400, но и по помощи США Рабочей партии Курдистана на востоке от Евфрата в Сирии. Кроме этого, в Турции сейчас серьезный экономический кризис. Поэтому, хотя раньше с турецкой стороны были заявления о том, что если США применит санкции против Турции, то ответ будет адекватным, я не думаю, что Турция решится на серьезную реакцию в ответ на действия США", - сказал собеседник агентства.

По его словам, реакция Анкары, скорее всего, будет словесной. "Возможно, Турция ждет понимания от России по С-400, например, отсрочки поставок, хотя в Кремле утверждают, что их календарь выполняется по плану. Но сам по себе план не совсем ясен. Российская сторона говорит о начале поставок осенью 2019 года. (Президент Турции Тайип) Эрдоган говорил сначала про июль, потом про июнь, он также использует вопрос с С-400 как инструмент внутренней политики", - отметил Сезер.

Он добавил, что между Россией и Турцией сейчас существует напряженность из-за ситуации в сирийском Идлибе. "Турция хочет пройти этот период без дополнительной эскалации напряженности в отношениях как с США, так и с РФ. Но это не так просто, поскольку ситуация с С-400 и F-35 представляется тупиковой. Эрдоган не будет делать никаких радикальных шагов как по отношению к США, так и к РФ, по крайней мере, до повторных выборов мэра Стамбула (23 июня)", - добавил эксперт.