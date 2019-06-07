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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Новак обсудил с министром энергетики ФРГ ситуацию с нефтепроводом "Дружба"

14:31
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что в рамках ПМЭФ обсудил с министром энергетики ФРГ Петером Альтмайером ситуацию с нефтепроводом "Дружба".
"Мы обсудили три вопроса: транзит газа через Украину, "Северный поток-2" и нефтепровод "Дружба"... Будем дальше работать по этим трем вопросам", - сообщил Новак журналистам.
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В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Петер АльтмайерАлександр НовакГерманияРоссияЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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