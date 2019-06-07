Медики посоветовали в жару пить больше жидкости и носить светлую одежду

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Медики рекомендуют москвичам в жару меньше находиться на улице, проветривать помещения, пить больше жидкости и выбирать одежду светлых тонов, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что пятница, 7 июня, в Москве может стать самой жаркой за 30 лет.
В департаменте здравоохранения отметили, что аномальное повышение температуры может негативно сказаться на здоровье: во время жары происходят обострения хронических заболеваний, может произойти перегрев, солнечный удар, ожог, и ухудшение здоровья в целом.
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников посоветовал москвичам меньше находиться на улице и проветривать помещения.
"Поменьше находитесь на улице, не увлекайтесь физическими нагрузками. Обеспечьте проветривание помещений – откройте форточки или окна. Используйте вентиляторы и кондиционеры", - цитируют в пресс-службе Тяжельникова.
Он также посоветовал носить одежду светлых тонов, из натуральных и легких тканей и не забывать использовать головной убор, а также солнцезащитные очки.
Кроме того, он отметил, что в жару важно питаться менее калорийной пищей и пить как можно больше жидкости. По его словам, чтобы утолить жажду лучше пить воду обычную и минеральную, чай или морс, а кофе, сладких газированных напитков и алкоголя в жару следует избегать.