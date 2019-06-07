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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Тверской области появится центр ядерной медицины

14:28
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума 2019
Участники Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Центр ядерной медицины с передовыми методами диагностики онкозаболеваний будет построен в Твери, сообщило правительство региона.
Сообщается, что в пятницу в ходе ПМЭФ губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с председателем правления группы компаний "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина" (ЛДЦ МИБС) Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией. Представитель правительства региона пояснила РИА Новости, что компания уже заявила о намерении построить центр ядерной медицины, но соглашение об этом пока не подписано.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер
12:37
Руденя: в Верхневолжье могут создать Центр ядерной медицины
"Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области", - отметил на встрече Руденя.
Власти сообщают, что подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре ЛДЦ МИБС планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.
"Ожидаемый объём инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы № 7", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Инновационный центр Сколково
Вчера, 19:23
В медкластере Сколково появятся центры ядерной медицины
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Игорь РуденяТверская областьРоссияСанкт-ПетербургОбщество
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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