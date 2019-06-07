В Тверской области появится центр ядерной медицины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Центр ядерной медицины с передовыми методами диагностики онкозаболеваний будет построен в Твери, сообщило правительство региона.

Сообщается, что в пятницу в ходе ПМЭФ губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с председателем правления группы компаний "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина" (ЛДЦ МИБС) Аркадием Столпнером. Обсуждались вопросы создания в Твери Центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией. Представитель правительства региона пояснила РИА Новости, что компания уже заявила о намерении построить центр ядерной медицины, но соглашение об этом пока не подписано.

"Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области", - отметил на встрече Руденя.

Власти сообщают, что подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре ЛДЦ МИБС планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

"Ожидаемый объём инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы № 7", - говорится в сообщении.