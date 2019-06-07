Путин назвал энергетику приоритетной сферой в отношениях России и Китая

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Китай уделяют приоритетное внимание развитию отношений в энергетической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Энергетика является одной из ключевых, наиболее динамично развивающихся сфер в российско-китайском взаимодействии. Мы с моим коллегой и другом господином господином Си Цзиньпином уделяем вопросам энергетического сотрудничества приоритетное внимание, оказываем поддержку совместным инициативам и проектам", - заявил Путин на встрече с участниками российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что наиболее значимыми совместными проектами являются освоение месторождений в Восточной Сибири, строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан с ответвлением на Дацин. "Кроме того, Газпром успешно реализует вместе с китайскими компаниями проект "Сила Сибири", а, в свою очередь, Новатэк, как известно, привлек инвесторов из Китая в проект "Ямал СПГ", - сказал Путин.

По его словам, Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Китай: экспорт российской нефти в 2018 году превысил 67 миллионов тонн, ведутся переговоры о поставках природного газа из Дальнего Востока и по, так называемому, западному маршруту.

"Стабильно высок спрос в Китае на российский уголь и на электроэнергию, ну, а восточный коридор уже осуществляется, как вы знаете. "Сила Сибири" строится по плану и даже с опережением графика", - обратил внимание глава государства.