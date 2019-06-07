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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Россвязи попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

14:23
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий на стенде МИА "Россия сегодня"
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий на стенде МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Россвязи Олег Духовницкий попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Духовницкий опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что точки Wi-Fi и универсальные таксофоны планируется начать устанавливать в Крыму и Севастополе с 2019 года.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Духовницкий был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Вчера, 19:32
Владимир Чижов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумОлег ДуховницкийРоссвязьРоссияОбщество
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