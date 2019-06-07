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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В Минздраве призвали даже не думать о санкциях в области онкологии

14:23
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© Фото : из личного архива Андрея КапринаПрофессор Андрей Каприн
Профессор Андрей Каприн
© Фото : из личного архива Андрея Каприна
Профессор Андрей Каприн. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Главный онколог Минздрава РФ академик Андрей Каприн заявил о том, что онкология - это та дисциплина, где нельзя даже думать о санкциях, так как проблема борьбы с раком является общемировой, а рост заболеваемости от рака во всем мире только растет.
"Онкология – такая дисциплина, где нельзя даже думать о санкциях. Кто сделал несколько шагов вперед - должен ими делиться, потому что у нас абсолютно общий враг. Если мы будем говорить о данных Всемирной организации здравоохранения, то если сейчас больных у нас с вами 16,1 миллиона человек в мире и 27 тысяч человек умирает ежедневно от рака. Идет настоящая война", - заявил Каприн.
Онколог привел статистику ВОЗ, по данным которой к 2030 году около 24,5 миллиона человек будет заболевать, а примерно половина – умирать.
Каприн в своем выступлении также обратился к своим коллегам и разработчикам лекарств, в том числе к разработчикам радионуклидов, обратив их внимание на то, что плодотворная работа в данной области и борьба с изоляцией лежит также в их же собственных интересах.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
21 мая, 13:53
Главный онколог рассказал о росте заболеваемости раком за десять лет
"Мы должны понимать, что люди, которые делают большущие шаги в молекулярной диагностике - они тоже ведь не вечны, и они тоже, и их родственники могут заболеть. Поэтому нас, клиницистов, в какой бы стране мы ни работали, надо одаривать этими разработками, чтобы быстрее их внедряли, потому что эти разработки могут пригодиться", - заключил Каприн.
Ранее также сообщалось о том, что в России начаты клинические испытания российского препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени, о чем сообщил РИА Новости Каприн в пятницу в кулуарах ПМЭФ-2019.
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