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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Голикова сообщила о возможном повышении пособия по уходу за ребенком

14:22
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Правительство рассматривает возможность повысить пособие по уходу за ребенком до трех лет, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, вопрос размера выплат обсуждается с Министерством финансов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия с 2020 года.
Премьер отмечал, что выплата может носить адресный характер.
Сейчас максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 26,1 тысячи рублей. Затем до трех лет ежемесячная компенсационная выплата равна 50 рублям.
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Петербургский международный экономический форумТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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