Голикова сообщила о возможном повышении пособия по уходу за ребенком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Правительство рассматривает возможность повысить пособие по уходу за ребенком до трех лет, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, вопрос размера выплат обсуждается с Министерством финансов.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия с 2020 года.
Премьер отмечал, что выплата может носить адресный характер.
Сейчас максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 26,1 тысячи рублей. Затем до трех лет ежемесячная компенсационная выплата равна 50 рублям.
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