Голикова сообщила о возможном повышении пособия по уходу за ребенком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Правительство рассматривает возможность повысить пособие по уходу за ребенком до трех лет, заявила РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, вопрос размера выплат обсуждается с Министерством финансов.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство готово рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия с 2020 года.

Премьер отмечал, что выплата может носить адресный характер.