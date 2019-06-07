В ДНР прокомментировали заявление Зеленского об ответном огне в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Говоря об ответном огне в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует продолжение "двуличной риторики" и открыто заявляет о намерении продолжить военные действия в регионе, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

"Руководство Украины открыто заявляет о том, что вооруженные силы их государства намерены продолжать военные действия против народа Донбасса, и при этом одновременно говорит о якобы приверженности дипломатическому механизму урегулирования конфликта", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном в пятницу ее пресс-службой.

Она выразила сожаление, что попытки Киева продемонстрировать стремление к конструктивному диалогу на прошедшей в среду в Минске встрече контактной группы "полностью разбиты очередными преступлениями вооруженных формирований Украины".

"Сейчас мы наблюдаем продолжение той же двуличной риторики, которой и прежние киевские власти пытались оправдать обстрелы нашей территории и замаскировать нежелание выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Тем не менее, мы продолжаем призывать украинскую сторону отказаться от того военного сценария, который проводило против наших жителей предыдущее руководство Украины", - отметила Никонорова.

Она добавила, что для мира в Донбассе необходимо "приступить к реализации Комплекса мер в согласовании каждого его пункта с представителями республик".