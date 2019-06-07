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РИА Новости

В ДНР прокомментировали заявление Зеленского об ответном огне в Донбассе

14:21
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Говоря об ответном огне в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует продолжение "двуличной риторики" и открыто заявляет о намерении продолжить военные действия в регионе, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
"Руководство Украины открыто заявляет о том, что вооруженные силы их государства намерены продолжать военные действия против народа Донбасса, и при этом одновременно говорит о якобы приверженности дипломатическому механизму урегулирования конфликта", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном в пятницу ее пресс-службой.
Она выразила сожаление, что попытки Киева продемонстрировать стремление к конструктивному диалогу на прошедшей в среду в Минске встрече контактной группы "полностью разбиты очередными преступлениями вооруженных формирований Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
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"Сейчас мы наблюдаем продолжение той же двуличной риторики, которой и прежние киевские власти пытались оправдать обстрелы нашей территории и замаскировать нежелание выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Тем не менее, мы продолжаем призывать украинскую сторону отказаться от того военного сценария, который проводило против наших жителей предыдущее руководство Украины", - отметила Никонорова.
Она добавила, что для мира в Донбассе необходимо "приступить к реализации Комплекса мер в согласовании каждого его пункта с представителями республик".
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма предложил ввести запрет на открытие ответного огня. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил в четверг, что запрет открывать ответный огонь в Донбассе является путем к капитуляции и неприемлем для Украины.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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