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РИА Новости

Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра

14:19
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра автомобилей
Пункт технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пункт технического осмотра автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также теперь диагностические карты будут оформляться в электронном виде с электронной подписью техэксперта.
В сопроводительных документах к закону говорится, что это поможет в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра.
Контролировать связанные с диагностикой процессы будет МВД.
Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования.
Технический осмотр автомобиля
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Владимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
да только резонансные дтп с кучей трупов делают в основном не ведра а пацаны на крутых тачках, странно да?
7 июня, 14:50
DIDeputata Idiota
3710204
Нард смотрю не доволен. Ну да, теперь купить техосмотр будет не то что не можно, а заморочестее. А "вёдра с гвоздями" как ездили, так и будут ездить.
7 июня, 14:36
CCicicipi
17001018
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