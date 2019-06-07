МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также теперь диагностические карты будут оформляться в электронном виде с электронной подписью техэксперта.
В сопроводительных документах к закону говорится, что это поможет в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра.
Контролировать связанные с диагностикой процессы будет МВД.
Документ должен вступить в силу по истечении года после опубликования.