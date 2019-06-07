МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также теперь диагностические карты будут оформляться в электронном виде с электронной подписью техэксперта.

В сопроводительных документах к закону говорится, что это поможет в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра.

Контролировать связанные с диагностикой процессы будет МВД.