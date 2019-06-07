Архангельская область будет развивать сотрудничество с Кузбассом

АРХАНГЕЛЬСК, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Поморья Игорь Орлов и глава Кузбасса Сергей Цивилев на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов в экономической, торговой, инвестиционной и инновационной деятельности, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

Отдельные статьи соглашения посвящены вопросам межрегиональной интеграции, укреплению связей в таких сферах как здравоохранение, транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, а также торговля, строительство, ЖКХ, благоустройство городских территорий, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.

"Рассчитываю, что планы, которые мы утвердили, дадут толчок к развитию экономических и культурных контактов между нашими регионами. Вместе с коллегами из Кузбасса мы будем создавать и поддерживать необходимые для сотрудничества условия", – приводит пресс-служба слова Орлова.