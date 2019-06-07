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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин пообещал особые условия для иностранцев на приграничных территориях

14:17
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия продолжит создавать особые условия для иностранных компаний, работающих в приграничных территориях, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайском энергетическом форуме в рамках ПМЭФ.
Президент отметил, что РФ продолжает работать над улучшением делового климата, совершенствованием законодательной, правоприменительной практики со снятием избыточных административных барьеров.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
13:54
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"Исходим из того, что совместные бизнес-проекты выгодны всем участникам внешнеэкономической деятельности, такие проекты генерируют спрос на инвестиции, на технологии, на таланты и знания, открывают рынки и новые возможности. Поэтому мы во многих российских регионах, включая пограничные с Китаем, будем и дальше создавать особые условия, в том числе особые экономические зоны, позволяющие инвесторам экономить до 30% капитальных затрат за счет целого ряда льгот", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинСанкт-ПетербургЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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