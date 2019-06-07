Путин пообещал особые условия для иностранцев на приграничных территориях

"Исходим из того, что совместные бизнес-проекты выгодны всем участникам внешнеэкономической деятельности, такие проекты генерируют спрос на инвестиции, на технологии, на таланты и знания, открывают рынки и новые возможности. Поэтому мы во многих российских регионах, включая пограничные с Китаем, будем и дальше создавать особые условия, в том числе особые экономические зоны, позволяющие инвесторам экономить до 30% капитальных затрат за счет целого ряда льгот", - сказал Путин.