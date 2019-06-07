Путин пообещал особые условия для иностранцев на приграничных территориях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия продолжит создавать особые условия для иностранных компаний, работающих в приграничных территориях, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайском энергетическом форуме в рамках ПМЭФ.
Президент отметил, что РФ продолжает работать над улучшением делового климата, совершенствованием законодательной, правоприменительной практики со снятием избыточных административных барьеров.
"Исходим из того, что совместные бизнес-проекты выгодны всем участникам внешнеэкономической деятельности, такие проекты генерируют спрос на инвестиции, на технологии, на таланты и знания, открывают рынки и новые возможности. Поэтому мы во многих российских регионах, включая пограничные с Китаем, будем и дальше создавать особые условия, в том числе особые экономические зоны, позволяющие инвесторам экономить до 30% капитальных затрат за счет целого ряда льгот", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.