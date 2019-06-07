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РИА Новости
Культура

Мединский призвал сделать съемки кино на территории России выгодными

14:15
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Необходимо создать условия, при которых снимать кино на территории РФ будет более выгодно, в том числе, и для иностранных кинокомпаний, заявил в рамках дискуссии на ПМЭФ министр культуры РФ Владимир Мединский.
Специалисты кинематографической отрасли на дискуссии "Главные роли кинопроизводства" обсудили систему рибейтов на территории РФ. Система рибейтов предполагает возмещение организациям кинематографии затрат на съемки на определенных территориях. Программа уже запущена в Москве и ряде регионов России.
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По словам режиссера и продюсера Федора Бондарчука, многие регионы отказываются участвовать в этой системе, поэтому российские компании зачастую отправляются снимать за рубеж, например, в Венгрию, где такая программа работает успешно. По его мнению, регионы просто не хотят разбираться в функционировании системы. "Мы готовы снимать, у вас хорошо, люди вы хорошие, только ничего не делаете", — сказал режиссер.
Его поддержал Мединский, который сообщил, что губернаторы к нему не обращаются с просьбами по поводу рибейтов, хотя найти способы возместить средства можно.
"Мы готовы максимально помогать, чтобы снимали у нас. Снимать наше кино в Венгрии — это неправильно. Надо, чтобы иностранцы снимали у нас. Нигде нет такого сочетания дешевого сервиса, фантастических локаций и подготовленных кадров, как у нас. Надо только создать условия. Давайте делать для этого все возможное", — подчеркнул министр.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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