Россия направит миротворцев в ЦАР

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома, погибло около шести тысяч человек.