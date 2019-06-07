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РИА Новости

Россия направит миротворцев в ЦАР

14:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Россия в ближайшее время направит 30 миротворцев в миссию ООН в Центрально-Африканскую Республику, заявил замглавы МИД Михаил Богданов в кулуарах Петербургского экономического форума.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома, погибло около шести тысяч человек.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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