Путин отметил важность энергетического форума с Китаем

"Считаю регулярное проведение российско-китайского энергетического форума весьма полезным, важным подспорьем в работе по развитию двустороннего партнерства. Причем не только в энергетике, но и в других отраслях экономики. А ведь энергетика обслуживает очень много смежных отраслей", - сказал Путин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ.