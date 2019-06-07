Путин отметил важность энергетического форума с Китаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российско-китайский энергетический форум является важным подспорьем в развитии двустороннего партнерства в ряде отраслей экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаю регулярное проведение российско-китайского энергетического форума весьма полезным, важным подспорьем в работе по развитию двустороннего партнерства. Причем не только в энергетике, но и в других отраслях экономики. А ведь энергетика обслуживает очень много смежных отраслей", - сказал Путин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ.
Президент РФ напомнил, что следующий форум пройдет в Китае в 2020 году. Путин отметил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином будут поддерживать все конструктивные предложения его участников.