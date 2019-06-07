Мэр Риги назвал существование неграждан Латвии самой большой ошибкой страны

РИГА, 7 июн – РИА Новости. Мэр Риги Дайнис Турлайс считает, что существование института неграждан в Латвии является самой большой политической ошибкой в истории независимой балтийской республики.

Турлайс возглавил Рижскую Думу после того, как Нил Ушаков был избран в Европарламент.

"Наше будущее — только в цельном гражданском обществе. И это касается не только Риги, но и всей республики. То, что у нас в Латвии до сих пор процветает институт неграждан — самая большая политическая ошибка со дня провозглашения независимости. Гордиться здесь абсолютно нечем", - сказал Турлайс журналистам в пятницу.