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РИА Новости

Мэр Риги назвал существование неграждан Латвии самой большой ошибкой страны

14:12
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРига
Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рига. Архивное фото
РИГА, 7 июн – РИА Новости. Мэр Риги Дайнис Турлайс считает, что существование института неграждан в Латвии является самой большой политической ошибкой в истории независимой балтийской республики.
Турлайс возглавил Рижскую Думу после того, как Нил Ушаков был избран в Европарламент.
"Наше будущее — только в цельном гражданском обществе. И это касается не только Риги, но и всей республики. То, что у нас в Латвии до сих пор процветает институт неграждан — самая большая политическая ошибка со дня провозглашения независимости. Гордиться здесь абсолютно нечем", - сказал Турлайс журналистам в пятницу.
В Латвии проживают 2 миллиона человек. Более 220 тысяч из них являются негражданами. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. Неграждане имеют ограничения в правах - они не могут занимать ряд должностей, а также участвовать в выборах и референдумах. Чтобы получить гражданство Латвии, им нужно пройти процедуру натурализации - сдать экзамен по латышскому языку и истории.
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