Токаев заявил, что будущее Казахстана в руках молодежи

НУР-СУЛТАН, 7 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что будущее страны в руках молодых людей, и призвал их "не проспать свой шанс".

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев.

В пятницу в Нур-Султане проходит форум сторонников Токаева, участие в котором принимают порядка 15 тысяч человек, большинство из них - студенты. "Локомотив реформ - это вы, наша прекрасная молодежь! Будущее Казахстана в руках молодых людей, не проспите свой шанс, свою мечту. Мечты сбываются только у тех, кто хорошо учится и много трудится", - сказал Токаев на форуме.