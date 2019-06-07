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РИА Новости

В Саранске проводят проверку после массовой гибели рыбы в реке

14:07
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Саранке в Саранске, ведется очистка реки, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В Саранске проводится проверка в связи с инцидентом на реке Саранке. Рассматривается несколько версий произошедшего. Причины выясняются. На данный момент ведется расчистка зеркала воды от водорослей и погибшей рыбы, а также проводится водообновление. Взяты пробы воды. В настоящее время угрозы и опасности для здоровья человека и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.
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