В Саранске проводят проверку после массовой гибели рыбы в реке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Массовая гибель рыбы зафиксирована на реке Саранке в Саранске, ведется очистка реки, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В Саранске проводится проверка в связи с инцидентом на реке Саранке. Рассматривается несколько версий произошедшего. Причины выясняются. На данный момент ведется расчистка зеркала воды от водорослей и погибшей рыбы, а также проводится водообновление. Взяты пробы воды. В настоящее время угрозы и опасности для здоровья человека и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.
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