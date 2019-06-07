Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мэрия Барселоны одобрила разрешение на ведение строительных работ в соборе Святого Семейства (Саграда Фамилия), говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте храма.

"Вчера мэрия Барселоны одобрила лицензию на строительство, которая позволит... продолжать строительство проекта Антонио Гауди", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".

"Теперь это свершилось: спустя 137 лет у Саграды Фамилии есть необходимая лицензия на строительство", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года руководство собора Святого Семейства договорилось выплатить мэрии Барселоны 36 миллионов евро в пользу города из-за того, что у собора не было разрешения на строительство более 130 лет. Стороны договорились, что собор выплатит всю сумму в течение 10 лет. Деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры вокруг собора, организацию прямого доступа из метро и благоустройство прилегающих к собору улиц. Кроме того, был согласован специальный план, который упорядочит процесс строительства, чтобы собор мог оформить разрешение на строительство и оплачивать его ежегодно.