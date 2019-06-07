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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Собор Саграда Фамилия спустя 137 лет получил лицензию на строительство

14:06
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦерковь Святого Семейства (Искупительный храм Святого Семейства) в Барселоне
Церковь Святого Семейства (Искупительный храм Святого Семейства) в Барселоне
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мэрия Барселоны одобрила разрешение на ведение строительных работ в соборе Святого Семейства (Саграда Фамилия), говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте храма.
"Вчера мэрия Барселоны одобрила лицензию на строительство, которая позволит... продолжать строительство проекта Антонио Гауди", - говорится в пресс-релизе.
Храм Саграда Фамилия в Барселоне. Архивное фото
18 октября 2018, 20:06
Руководство Саграда Фамилия выплатит 36 миллионов евро мэрии Барселоны
Как отмечается в заявлении, урегулирование ситуации с лицензией на строительство стало "результатом совместной работы мэрии Барселоны и (руководства - ред.) храма, которые тесно сотрудничали на протяжении последних двух лет".
"Теперь это свершилось: спустя 137 лет у Саграды Фамилии есть необходимая лицензия на строительство", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года руководство собора Святого Семейства договорилось выплатить мэрии Барселоны 36 миллионов евро в пользу города из-за того, что у собора не было разрешения на строительство более 130 лет. Стороны договорились, что собор выплатит всю сумму в течение 10 лет. Деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры вокруг собора, организацию прямого доступа из метро и благоустройство прилегающих к собору улиц. Кроме того, был согласован специальный план, который упорядочит процесс строительства, чтобы собор мог оформить разрешение на строительство и оплачивать его ежегодно.
Церковь начали возводить в 1882 году по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все это время храм остается недостроенным, строительство планируют завершить лишь в 2030 году.
Города мира. Барселона
7 августа 2018, 14:05Туризм
Стало известно, когда планируют достроить собор Саграда Фамилия в Барселоне
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Религия и мировоззрениеБарселонаВ мире
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