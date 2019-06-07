В ГД ждут от Зеленского конкретных шагов по прекращению огня в Донбассе

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Госдуме ждут конкретных шагов от украинского президента Владимира Зеленского по прекращению огня на юго-востоке Украины и выполнению минских соглашений, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Человек, который избрался президентом, не имеет времени на раскачку, тем более в такой ситуации, которая сложилась на Украине, когда стреляют в мирных граждан, когда льется кровь людей, проживающих в Донецкой и Луганской областях, когда есть огромное количество проблем в самой Украине", - сказал Володин в эфире телеканала " Россия 1 ".

"Мы ждем, конечно, от избранного президента, чтобы он сделал конкретные шаги по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, выполнению минских договоренностей", - добавил Володин.

Он отметил, что минские соглашения были достигнуты с участием Германии, Франции, а российская сторона многое делает для того, чтобы процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе был реализован.