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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Калви выразил сожаление, что не поедет на ПМЭФ, заявил адвокат

14:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Основатель Baring Vostok Майкл Калви в беседе со своим защитником выразил сожаление из-за того, что, вероятно он не попадёт на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Савочкин.
"Майкл находится под домашним арестом, у него есть ряд запретов, общаться кроме адвокатов он ни с кем не может. Он не просил передавать бизнес-сообществу благодарность, но в разговоре об его поездке на форум он выразил сожаление, что, по-видимому, не поедет на Питерский форум (ПМЭФ – ред.)",- сказал собеседник агентства.
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Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на форум.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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