Калви выразил сожаление, что не поедет на ПМЭФ, заявил адвокат

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Основатель Baring Vostok Майкл Калви в беседе со своим защитником выразил сожаление из-за того, что, вероятно он не попадёт на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Савочкин.

"Майкл находится под домашним арестом, у него есть ряд запретов, общаться кроме адвокатов он ни с кем не может. Он не просил передавать бизнес-сообществу благодарность, но в разговоре об его поездке на форум он выразил сожаление, что, по-видимому, не поедет на Питерский форум (ПМЭФ – ред.)",- сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно зарегистрирован как участник. В четверг адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сообщил РИА Новости, что следствие все еще не ответило на просьбу отпустить его подзащитного на форум.