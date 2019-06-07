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РИА Новости

Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс

13:59
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам и другим товариществам собственников недвижимости, жилищным, жилищно-строительным и иным потребкооперативам разрешается не применять ККТ, если оплата за их услуги своим членам, плата за жилье и ЖКУ была осуществлена в безналичной форме.
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Освобождение от применения ККТ в случае безналичных платежей предлагается применять и при оказании услуг населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. Одновременно разрешается не применять ККТ при розничной продаже бахил, при сдаче в аренду жилых помещений не только отдельно, как сейчас, но и совместно с машино-местами, при продаже распространителями с рук или лотка билетов и абонементов в театры, являющиеся государственными или муниципальными учреждениями.
На два года (до 1 июля 2021 года) продляется срок неприменения ККТ для не имеющих наемных работников ИП, которые реализуют товары собственного производства, выполняют работы, оказывают услуги. Закон упрощает порядок применения ККТ и на транспорте - при продаже билетов и талонов для проезда в салоне общественного транспорта на них будут указываться сведения, позволяющие получить в электронном виде кассовый чек, который должен быть сформирован в день осуществления расчета.
Одновременно расширяется перечень услуг, при осуществлении которых может быть сформирован единый кассовый чек на зачет авансов, а срок для его формирования увеличивается с одного дня до десяти. "Это будет касаться услуг в сфере культурно-массовых мероприятий, перевозок, образования, охраны, связи, а также ЖКХ", - пояснил РИА Новости первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
Правила вендинговой торговли, по его словам, теперь будут распространяться не только на выдающие товары автоматы, но и на оказываемые через автоматы услуги, например по чистке обуви, на автоматические массажные кресла и другие подобные устройства.
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13 июля 2018, 18:24
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