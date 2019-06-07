Матвиенко: иностранные компании готовы участвовать в реализации нацпроектов

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Целый ряд иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума уже заявил о готовности инвестировать в Россию и участвовать в реализации национальных проектов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.