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РИА Новости

Матвиенко: иностранные компании готовы участвовать в реализации нацпроектов

13:58
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© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Целый ряд иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума уже заявил о готовности инвестировать в Россию и участвовать в реализации национальных проектов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы проводим реализацию национальных проектов, которые обеспечат стратегическое развитие России. И на форуме прозвучали интересные предложения. Уже есть готовность целого ряда компаний инвестировать в Россию и участвовать в реализации нацпроектов", - сказала спикер в пятницу в эфире телепередачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что Россия представляет интерес для иностранных инвесторов.
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