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РИА Новости

На Украине задержали жителя Донбасса по подозрению в подготовке теракта

13:57
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила о задержании жителя Донецкой области, который подозревается в организации теракта в жилом районе Запорожья.
"Взрывчатку, около 1,5 килограмма пластида, он заложил в мусорный бак в жилом районе Запорожья. После того как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Позже он прибыл в свое временное жилище, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новостей о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", - сообщили в СБУ.
Как отметили в Службе безопасности Украины, за мужчиной следили несколько дней, а специально созданная следственно-оперативная группа проводила соответствующие оперативные мероприятия.
В ведомстве отметили, что взрывное устройство было очень мощным - исходя из количества пластида, зона поражения была бы около 10 метров. Другие подробности операции пока не разглашаются.
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