На Украине задержали жителя Донбасса по подозрению в подготовке теракта

"Взрывчатку, около 1,5 килограмма пластида, он заложил в мусорный бак в жилом районе Запорожья. После того как мужчина ушел, взрывное устройство сразу обезвредили. Позже он прибыл в свое временное жилище, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев в СМИ новостей о взрыве, вернулся на место преступления, где его и задержали", - сообщили в СБУ.