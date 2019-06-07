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РИА Новости
Новости Подмосковья

РФПИ поможет Подмосковью привлечь международных инвесторов

13:56
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подписали соглашение о привлечении международных инвесторов и сопровождении инвестпроектов на территории Подмосковья в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Соглашение регламентирует общие принципы и условия сотрудничества по взаимодействию при привлечении и сопровождении инвестиционных проектов международных инвесторов. Сопровождение новых инвестпроектов может также осуществляется на основании трехсторонних соглашений, заключаемых между правительством Московской области, инвесторами и РФПИ по каждому проекту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Московской области, РФПИ и иностранные партнеры уже реализуют на территории региона ряд масштабных проектов, которые направлены на решение важных социально-экономических задач, таких как формирование разветвленной транспортной инфраструктуры и строительство медицинских учреждений.
"РФПИ уже много лет сотрудничает с правительством Московской области в сфере развития инвестиционных процессов и повышения деловой активности, привлекая в Подмосковье лучшие мировые технологии. Ярким примером совместной работы является строительство Северного обхода Одинцова, возведение путепроводов, а также введение в эксплуатацию онкоцентров в Подольске и Балашихе. Ключевым приоритетом в нашей работе является содействие реализации национальных проектов", – отметил Дмитриев.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-201
13:31
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-
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