РФПИ поможет Подмосковью привлечь международных инвесторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подписали соглашение о привлечении международных инвесторов и сопровождении инвестпроектов на территории Подмосковья в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Соглашение регламентирует общие принципы и условия сотрудничества по взаимодействию при привлечении и сопровождении инвестиционных проектов международных инвесторов. Сопровождение новых инвестпроектов может также осуществляется на основании трехсторонних соглашений, заключаемых между правительством Московской области, инвесторами и РФПИ по каждому проекту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Московской области, РФПИ и иностранные партнеры уже реализуют на территории региона ряд масштабных проектов, которые направлены на решение важных социально-экономических задач, таких как формирование разветвленной транспортной инфраструктуры и строительство медицинских учреждений.

"РФПИ уже много лет сотрудничает с правительством Московской области в сфере развития инвестиционных процессов и повышения деловой активности, привлекая в Подмосковье лучшие мировые технологии. Ярким примером совместной работы является строительство Северного обхода Одинцова, возведение путепроводов, а также введение в эксплуатацию онкоцентров в Подольске и Балашихе. Ключевым приоритетом в нашей работе является содействие реализации национальных проектов", – отметил Дмитриев.