Число отравившихся в кафе в Ташкенте превысило 40 человек

ТАШКЕНТ, 7 июн - РИА Новости. Количество отравившихся куриными сэндвичами в одном из кафе Ташкента в пятницу составило 41 человек, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

В четверг Минздрав сообщил, что 4-6 июня в медицинские учреждения Ташкента поступили 15 человек, в том числе трое в тяжелом состоянии, с жалобами на тошноту, головные боли, диарею, боли в области живота. Им был поставлен диагноз "пищевая токсикоинфекция". Было установлено, что все отравившиеся употребляли куриные сэндвичи в одном из кафе столицы Узбекистана.

"К 14.00 (12.00 мск) 7 июня еще 26 больных поступили в медицинские учреждения Ташкента с первичным диагнозом "пищевая токсикоинфекция", "острое кишечное заболевание" и "острая диарея". Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В Ташкенте организован специальный надзор минздрава, на местах изучается эпидемическое состояние, больным оказывается помощь, добавили в пресс-службе.