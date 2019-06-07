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РИА Новости

Матвиенко: Зеленскому нужно распорядиться прекратить огонь в Донбассе

13:53
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо издать распоряжение о незамедлительном прекращении военных действий в Донбассе, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Конечно же, первое, с чего надо было начать, на мой взгляд, внимательно прочитать минские соглашения. И сделать первые шаги, которые кроме Украины никто не сделает. Отвести войска, издать распоряжение о незамедлительном прекращении боевых действий со стороны вооруженных сил Украины, и тогда было бы моральное право в случае обстрела с другой стороны сказать - это нарушение режима прекращения огня", - сказала Матвиенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Пока таких действий решительных мы не видим, но я бы не драматизировала пока ситуацию. Я считаю, надо спокойно, без эмоций... Потом очень трудно вернуться назад, когда в эмоциональном состоянии начинаются оскорбления, унижения - не надо, спокойно, дайте возможность разобраться новому президенту, определить свою позицию и продемонстрировать его готовность к диалогу с Россией. Мы к такому диалогу готовы", - добавила она.
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