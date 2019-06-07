Матвиенко: Зеленскому нужно распорядиться прекратить огонь в Донбассе

"Конечно же, первое, с чего надо было начать, на мой взгляд, внимательно прочитать минские соглашения. И сделать первые шаги, которые кроме Украины никто не сделает. Отвести войска, издать распоряжение о незамедлительном прекращении боевых действий со стороны вооруженных сил Украины, и тогда было бы моральное право в случае обстрела с другой стороны сказать - это нарушение режима прекращения огня", - сказала Матвиенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".