Матвиенко: Зеленскому нужно распорядиться прекратить огонь в Донбассе

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо издать распоряжение о незамедлительном прекращении военных действий в Донбассе, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Конечно же, первое, с чего надо было начать, на мой взгляд, внимательно прочитать минские соглашения. И сделать первые шаги, которые кроме Украины никто не сделает. Отвести войска, издать распоряжение о незамедлительном прекращении боевых действий со стороны вооруженных сил Украины, и тогда было бы моральное право в случае обстрела с другой стороны сказать - это нарушение режима прекращения огня", - сказала Матвиенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Пока таких действий решительных мы не видим, но я бы не драматизировала пока ситуацию. Я считаю, надо спокойно, без эмоций... Потом очень трудно вернуться назад, когда в эмоциональном состоянии начинаются оскорбления, унижения - не надо, спокойно, дайте возможность разобраться новому президенту, определить свою позицию и продемонстрировать его готовность к диалогу с Россией. Мы к такому диалогу готовы", - добавила она.