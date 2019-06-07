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В Подмосковье появится завод по производству легких воздушных судов

13:53
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц у здания конгрессно-выставочного комплекса "ЭкспоФорум"
Флаги стран-участниц у здания конгрессно-выставочного комплекса ЭкспоФорум
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение с генеральным директором S7 Airlines Владимиром Объедковым в ходе ПМЭФ-2019 о строительстве авиационного и инфраструктурного комплексов на территории подмосковного Ступино, где будет располагаться завод по созданию воздушных судов, учебный центр и другие предприятия, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

"В рамках соглашения в городском округе Ступино планируется строительство завода по производству легких воздушных судов. Проект "С 7 АЭРО", направленный на развитие авиации общего назначения, предусматривает также создание авиационного учебного центра для пилотов, предприятия технического обслуживания и ремонта воздушных судов авиации общего назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, инвестиции проекта составят 14 миллиардов рублей. По данным ведомства, комплекс позволит создать до 1000 рабочих мест со средней заработной платой 60 тысяч рублей. Ожидается, что реализация начнется в конце 2019 года и продлится до середины 2025 года.
"Мы рады подписать это соглашение о сотрудничестве. С самого старта нашего проекта мы видим поддержку правительства Московской области. В регионе созданы благоприятные условия для развития бизнеса, и что особенно важно – поощряется создание перспективных, высокотехнологичных производств. Строительство завода по производству легких воздушных судов Victory – один из таких проектов. Он не только станет важным шагом в развитии авиации общего назначения, но и обеспечит рабочими местами с достойной заработной платой около тысячи местных жителей", - сказал Объедков.
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Как следует из пресс-релиза, S7 Airlines – российская авиакомпания, участник глобального авиационного альянса oneworld. Выполняет полеты по 205 направлениям в 36 стран мира. Входит в S7 Group, крупнейший частный авиационный и космический холдинг России, объединяющий компании, осуществляющие деятельность в сфере авиаперевозок, технического обслуживания, а также в области использования космического пространства.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ. -0-
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