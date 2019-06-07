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РИА Новости

Полиция считает, что в Линчепинге могла взорваться бомба

13:50
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© фотография очевидцаНа месте взрыва в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
На месте взрыва в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
© фотография очевидца
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция полагает, что в шведском городе Линчепинг могла взорваться бомба, но не видит признаков того, что инцидент, в результате которого 25 человек получили легкие травмы, связан с терроризмом, сообщил РИА Новости официальный представитель местной полиции.
По его словам, взрыв произошел "снаружи здания". "Признаков теракта нет. Мы думаем, что это бомба. Мы не думаем, что это терроризм, так это выглядит сейчас", - заявил официальный представитель полиции.
Место взрыва в шведском городе Линчепинге. 7 июня 2019
13:34
Взрыв в Линчепинге не связан с утечкой газа, сообщили СМИ
Это "может быть столкновение между людьми, которые здесь живут", а также несчастный случай, предположил он.
Взрыв произошел около 9 часов утра по местному времени. На месте работают полиция и спасательные службы. Как заявил местному изданию Corren представитель компании-владельца здания, взрыв не связан с утечкой газа.
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Место взрыва в шведском городе Линчепинге. 7 июня 2019
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