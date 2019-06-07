Полиция считает, что в Линчепинге могла взорваться бомба

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Полиция полагает, что в шведском городе Линчепинг могла взорваться бомба, но не видит признаков того, что инцидент, в результате которого 25 человек получили легкие травмы, связан с терроризмом, сообщил РИА Новости официальный представитель местной полиции.

По его словам, взрыв произошел "снаружи здания". "Признаков теракта нет. Мы думаем, что это бомба. Мы не думаем, что это терроризм, так это выглядит сейчас", - заявил официальный представитель полиции.

Это "может быть столкновение между людьми, которые здесь живут", а также несчастный случай, предположил он.