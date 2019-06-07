"Яндекс" ищет решение вопроса с ФСБ, не нарушающее права пользователей

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Яндекс" ищет решение для передачи ключей шифрования по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ), которое не будет нарушать приватность данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Есть закон, его должны исполнять все. Наша задача - найти решение, которое при исполнении этого закона не нарушает приватность данных пользователей. Это наш приоритет", - сказал представитель "Яндекса".

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, а по "пакету Яровой" с 20 июля 2016 года ФСБ может потребовать от любого сервиса из этого реестра передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет". За отказ передать ключи шифрования ранее был заблокирован мессенджер Telegram.

"Яндекс" заявлял, что осознает важность закона, но считает, что его исполнение возможно без нарушения приватности данных пользователей.