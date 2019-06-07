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РИА Новости

"Яндекс" ищет решение вопроса с ФСБ, не нарушающее права пользователей

13:50
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. "Яндекс" ищет решение для передачи ключей шифрования по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ), которое не будет нарушать приватность данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Есть закон, его должны исполнять все. Наша задача - найти решение, которое при исполнении этого закона не нарушает приватность данных пользователей. Это наш приоритет", - сказал представитель "Яндекса".
Логотип компании Яндекс
4 июня, 11:37
"Ключи преткновения". Грозит ли "Яндексу" судьба Telegram?ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания пока не спешит их передавать, пишут СМИ.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, а по "пакету Яровой" с 20 июля 2016 года ФСБ может потребовать от любого сервиса из этого реестра передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет". За отказ передать ключи шифрования ранее был заблокирован мессенджер Telegram.
"Яндекс" заявлял, что осознает важность закона, но считает, что его исполнение возможно без нарушения приватности данных пользователей.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости в четверг говорил, что ФСБ не обращалась в ведомство в связи с отказом "Яндекса" предоставить ключи шифрования, что может означать, что стороны нашли решение вопроса и инцидент исчерпан.
Логотип компании Яндекс
4 июня, 15:56
"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
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ЯндексФСБ РФТехнологииОбщество
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