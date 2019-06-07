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РИА Новости

ВТБ в рамках ПМЭФ-2019 подписал шесть соглашений с главами регионов

13:48
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Банк ВТБ подписал на Петербургском международном экономическом форуме шесть соглашений с главами регионов РФ о взаимодействии в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территориях этих областей, сообщает пресс-служба банка.
Стороны также намерены сотрудничать во внедрении современных банковских технологий и развитии системы кредитования.
Соглашения подписаны с губернаторами Архангельской области - Игорем Орловым, Орловской области - Андреем Клычковым, Рязанской области - Николаем Любимовым, Тульской области - Алексеем Дюминым, Самарской области - Дмитрием Азаровым, с врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером.
Кроме того, на полях форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали дорожную карту к ранее заключенному соглашению о сотрудничестве.
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"Подписание соглашений с органами государственной власти в субъектах РФ позволяет развивать наше сотрудничество для решения приоритетных задач социально-экономического развития регионов. ВТБ ведет активную деятельность во всех регионах своего присутствия и стремится внести вклад в развитие экономики, в поддержку реального сектора, особенно сегмента малого и среднего бизнеса. Результаты нашей работы, которую мы ведем совместно с региональными администрациями, отражаются в реализации значимых проектов и предпринимательских инициатив", - прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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