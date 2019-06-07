ВТБ в рамках ПМЭФ-2019 подписал шесть соглашений с главами регионов

Кроме того, на полях форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали дорожную карту к ранее заключенному соглашению о сотрудничестве.

"Подписание соглашений с органами государственной власти в субъектах РФ позволяет развивать наше сотрудничество для решения приоритетных задач социально-экономического развития регионов. ВТБ ведет активную деятельность во всех регионах своего присутствия и стремится внести вклад в развитие экономики, в поддержку реального сектора, особенно сегмента малого и среднего бизнеса. Результаты нашей работы, которую мы ведем совместно с региональными администрациями, отражаются в реализации значимых проектов и предпринимательских инициатив", - прокомментировал заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.