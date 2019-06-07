Грушко и посол Швейцарии обсудили кризис в Совете Европы

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Швейцарии в РФ Ив Росье обсудили сотрудничество двух стран, а также пути вывода Совета Европы из системного кризиса, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждены вопросы сотрудничества России и Швейцарии на многосторонних площадках, включая тематику обеспечения общеевропейской безопасности. Особое внимание было уделено путям вывода Совета Европы из системного кризиса в свете решений, принятых на сессии КМСЕ (комитета министров Совета Европы - ред.) в Хельсинки 16-17 мая", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ добавили, что в ходе беседы сторонами также затрагивались отдельные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.