Грушко и посол Швейцарии обсудили кризис в Совете Европы

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Швейцарии в РФ Ив Росье обсудили сотрудничество двух стран, а также пути вывода Совета Европы из системного кризиса, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждены вопросы сотрудничества России и Швейцарии на многосторонних площадках, включая тематику обеспечения общеевропейской безопасности. Особое внимание было уделено путям вывода Совета Европы из системного кризиса в свете решений, принятых на сессии КМСЕ (комитета министров Совета Европы - ред.) в Хельсинки 16-17 мая", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что в ходе беседы сторонами также затрагивались отдельные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.