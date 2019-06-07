Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:45Z
https://ria.ru/20190607/1555370408.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/146541/75/1465417594_0:92:3418:2015_1036x0_80_0_0_3413e471d577c127d62a82a5b2e127cb.jpg
РИА Новости

Грушко и посол Швейцарии обсудили кризис в Совете Европы

13:45
146
© AFP 2019 / John ThysАлександр Грушко
Александр Грушко
© AFP 2019 / John Thys
Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Швейцарии в РФ Ив Росье обсудили сотрудничество двух стран, а также пути вывода Совета Европы из системного кризиса, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждены вопросы сотрудничества России и Швейцарии на многосторонних площадках, включая тематику обеспечения общеевропейской безопасности. Особое внимание было уделено путям вывода Совета Европы из системного кризиса в свете решений, принятых на сессии КМСЕ (комитета министров Совета Европы - ред.) в Хельсинки 16-17 мая", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
17 мая, 12:23
Лавров оценил решение о правах и обязательствах в Совете Европы
В МИД РФ добавили, что в ходе беседы сторонами также затрагивались отдельные аспекты международной повестки дня, представляющие взаимный интерес.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Это было вызвано лишением российской делегации ряда значимых прав после событий 2014 года на Украине и в Крыму. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган - комитет министров - может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
000002
Обсудить 0
Иво РосьеЕвросоюзСовет ЕвропыАлександр ГрушкоШвейцарияРоссия
Рекомендуем
Президент Болгарии Румен Радев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Лидер Болгарии сравнил мировую политику с оркестром и призвал убавить звук
РИА
Новости
В Киевской области пропал самолет
Здание министерства иностранных дел РФ
Киев пока не готов к встрече в "нормандском формате", заявили в МИД России
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Лента
новостей
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Организатора пикета против храма в сквере на Урале оставили под арестом
В ДНР заявили, что работа гуманитарной подгруппы в Минске разблокирована
Посол Франции на Украине сомневается в идее введения миротворцев в Донбасс
Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Григорий Карасин
Москва будет добиваться отправки наблюдателей на выборы в Раду
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах
На Украине заявили об обострении ситуации в Донбассе
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак обсудил с министром энергетики Германии транзит газа через Украину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
Лента новостейМолния