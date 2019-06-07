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РИА Новости

BMW отзывает 315 автомобилей X7 в России

13:44
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© AFP 2019 / Greg BakerАвтомобиль BMW X7 на автосалоне в Шанхае
Автомобиль BMW X7 на автосалоне в Шанхае
© AFP 2019 / Greg Baker
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. BMW отзывает 315 автомобилей в России из-за возможных проблем при срабатывании подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили марки BMW X7, реализованные с апреля по май 2019 года.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться", - говорится в сообщении.
Как сообщает Росстандарт, на транспортных средствах будет выполнена проверка подушек безопасности с обеих сторон и при необходимости их корректная установка.
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