BMW отзывает 315 автомобилей X7 в России

Автомобиль BMW X7 на автосалоне в Шанхае

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. BMW отзывает 315 автомобилей в России из-за возможных проблем при срабатывании подушки безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки BMW X7, реализованные с апреля по май 2019 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки. При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться", - говорится в сообщении.

Как сообщает Росстандарт, на транспортных средствах будет выполнена проверка подушек безопасности с обеих сторон и при необходимости их корректная установка.