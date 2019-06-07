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РИА Новости

Матвиенко заявила об окне возможностей для переговоров России и Украины

13:44
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. России и Украине необходимо договариваться по разным вопросам, окно возможностей есть, но для прямого диалога с Киевом нужно услышать позицию нового президента Владимира Зеленского, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я считаю, что окно возможностей есть, нам необходимо и возможно договариваться с Украиной. И мы знаем настроения наших братьев-жителей Украины, которые и своим голосованием (на прошедших президентских выборах) подтвердили, что они устали от этой безумной политики предыдущего режима", - сказала Матвиенко, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
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По ее словам, безусловно, для того чтобы такой диалог с Украиной начался, нужно услышать позицию Зеленского.
"Не надо нагнетать пока, нам надо сбавить градус эмоций, это моя точка зрения. Действительно, пока мы слышим очень противоречивые высказывания от необходимости переговоров до усиления санкций против России. Пока не понятна позиция по юго-востоку (Украины), и более того, даже повторение пассажей в европейской речи предыдущего президента, что совсем стыдно", - отметила спикер Совета Федерации.
"Но мне кажется, надо дать новому президенту время во всем разобраться", - добавила Матвиенко.
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