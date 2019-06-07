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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область и "Белая Дача" поработают над внедрением "цифры" в АПК

13:42
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПолевые работы
Полевые работы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписал трехстороннее соглашение с APIBank и АО "Белая Дача" по реализации проектов и инициатив в сфере цифровизации АПК, в частности, на зерновом рынке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, тамбовской губернатор считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области, регион приступил к работе, направленной на повышение эффективности использования информационных ресурсов при подготовке к запуску цифровой платформы.
"Совместно с ГК "Белая Дача" администрация региона обеспечит внедрение современных цифровых сервисов для участников зернового рынка с помощью агропромышленного маркетплейса GrainChain. Цифровая торговая площадка позволит минимизировать издержки участников рынка при поиске надежных контрагентов и заключении сделок купли, продажи и перевозки зерновых. На основе маркетплейса возможно осуществление постоянного мониторинга и прогнозирования рынка с применением методов обработки больших данных. Сервис позволит оптимизировать экспорт зерновых и будет доступен, в том числе, на языках ключевых стран-импортеров", - сказал представитель пресс-службы.
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Также площадка позволит в реальном времени проводить мониторинг траектории движения зерновозов по территории России, упростит документооборот, что существенно увеличит эффективность работы сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий.
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