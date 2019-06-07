В ДНР заявили, что работа гуманитарной подгруппы в Минске разблокирована

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что работа в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске разблокирована.

Ранее Морозова неоднократно заявляла, что из-за позиции представителей Киева на переговорах по Донбассу работа группы была полностью заблокирована. Избранный президент Украины Владимир Зеленский принял решение изменить состав представителей Киева на переговорах по Донбассу. В новом составе переговорщики провели первую встречу 5 июня.

"Можно сказать, что заседание разблокировано. Сменился представитель, и мы смогли обговорить все аспекты, это огромный прорыв... Да, действительно, со сменой полномочного представителя в нашей подгруппе это одно из тех заседаний, от которых я, как переговорщик, получила удовольствие. Первый раз за много лет мы сели спокойно за стол, провели конструктивную беседу", - сказала она.

Морозова отметила, что делать какие-либо выводы можно будет только по итогам следующих встреч, а пока переговорщики договорились продолжать работу по намеченным направлениям. По ее словам, украинская сторона пообещала на предстоящем 19 июня очередном заседании контактной группы предоставить в рамках обмена пленными в Донбассе "все списки и сесть проработать уже конкретно предложения, конкретные фамилии и понять кто, такие все установленные".