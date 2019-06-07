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РИА Новости

В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу

13:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Москве считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский, заявляющий о готовности "отвечать жестко" ополченцам в Донбассе и в то же время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
"Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает", - сказал Карасин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассМИД РФВладимир ЗеленскийГригорий КарасинРоссияУкраинаВ мире
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