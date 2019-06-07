Камчатский опыт перехода на "цифру" предложили включить в учебники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Камчатский край первым из субъектов третьей волны перешел с аналогового формата телевещания на цифровой, и, по мнению руководства Российской телевизионной и радиовещательной сети, это было сделано профессионально, эффективно, без замечаний, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого правительства.

Он напомнил, что в крае 3 июня было отключено аналоговое ТВ, и в рамках подготовки к этому дню правительство Камчатского края одним из первых в стране внедрило поддержку отдельных категорий граждан. За счет краевого бюджета они смогли приобрести и установить комплекты спутникового телевидения. Совместную работу правительства края и филиала ФГУП РТРС на этой неделе оценил побывавший на Камчатке директор департамента стратегии развития и технической политики РТРС Андрей Черников.