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РИА Новости
Камчатский край

Камчатский опыт перехода на "цифру" предложили включить в учебники

13:40
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкПереход с аналогового на цифровое телевещание
Переход с аналогового на цифровое телевещание
© РИА Новости / Артём Коренюк
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Камчатский край первым из субъектов третьей волны перешел с аналогового формата телевещания на цифровой, и, по мнению руководства Российской телевизионной и радиовещательной сети, это было сделано профессионально, эффективно, без замечаний, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы краевого правительства.
Он напомнил, что в крае 3 июня было отключено аналоговое ТВ, и в рамках подготовки к этому дню правительство Камчатского края одним из первых в стране внедрило поддержку отдельных категорий граждан. За счет краевого бюджета они смогли приобрести и установить комплекты спутникового телевидения. Совместную работу правительства края и филиала ФГУП РТРС на этой неделе оценил побывавший на Камчатке директор департамента стратегии развития и технической политики РТРС Андрей Черников.
"То, как прошло отключение аналога на Камчатке, должно войти в учебники. Настолько профессионально и эффективно была построена работа. Стоит отметить заинтересованность самого региона в процессе подготовки к отключению. Немаловажную роль сыграла вовлеченность самого губернатора Владимира Илюхина", - процитировал собеседник агентства слова Андрея Черникова.
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