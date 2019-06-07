В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.

"Задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с июня 2018 года по январь 2019 года мужчина неоднократно насиловал малолетнюю подруги своей дочери. Врачи в ходе осмотра девочки выявили 21-22 неделю беременности.