Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:39Z
https://ria.ru/20190607/1555368560.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы

13:39
5649
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
"Задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с июня 2018 года по январь 2019 года мужчина неоднократно насиловал малолетнюю подруги своей дочери. Врачи в ходе осмотра девочки выявили 21-22 неделю беременности.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту беременности школьницы начальных классов в Подмосковье.
Молоток судьи
19 апреля, 08:49
В Хакасии работавший учителем педофил получил 13 лет колонии
2103503
Обсудить 0
Московская областьПроисшествия
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Лента
новостей
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу
Вид на набережную города Судака
В Крым прибыла делегация из стран ЕС
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Пункт технического осмотра автомобилей
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
Лента новостейМолния