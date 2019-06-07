Глава РАН призвал не писать "фейковых" новостей о науке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Публикации СМИ сообщений о научных открытиях, в которых за броскими заголовками скрываются зачастую бесполезные результаты, способны вызвать у молодежи, по-настоящему интересующейся наукой, чувство разочарования в профессии ученого, поэтому журналисты должны перед публикациями получать комментарии профессиональных ученых, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Он выступил в пятницу на сессии "Наука и жизнь: грани возможного" Петербургского международного экономического форума. Участники сессии отметили, что в прессе очень часто доводится читать сообщения о якобы серьезных открытиях, за которыми на самом деле скрываются бессмысленные, а то и недостоверные, "фейковые" результаты.
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"Хочется, чтобы средства массовой информации не являлись усилителями такой вот "фейковой" информации без экспертизы. Здесь лучше сначала спросить ученых: "А как вы считаете?", и поместить комментарий - "вот так считают российские ученые", - сказал Сергеев.
"Задача очень важная сейчас, потому что молодежь потянулась к науке. И поэтому нам очень важно им поставлять правдивую информацию для того, чтобы у них не было разочарования. Это наше общее дело со средствами массовой информации. И мы готовы к этому сотрудничеству", - подчеркнул Сергеев.
Он напомнил, что РАН в последние годы активизировала сотрудничество со СМИ в части популяризации достижений отечественных ученых.
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