Глава РАН призвал не писать "фейковых" новостей о науке

"Задача очень важная сейчас, потому что молодежь потянулась к науке. И поэтому нам очень важно им поставлять правдивую информацию для того, чтобы у них не было разочарования. Это наше общее дело со средствами массовой информации. И мы готовы к этому сотрудничеству", - подчеркнул Сергеев.