Матвиенко призвала страны вместе противодействовать торговым войнам

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Необходимо консолидировать усилия государств, международного сообщества в борьбе с торговыми войнами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Санкции уже стали обыденной практикой. Они вводятся не только против России, но и против других государств. Кому-то не понравился режим, кому-то - "Северный поток"", - сказала сенатор в эфире телепередачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что подобная практика нарушает международное право, принципы ВТО, является проявлением недобросовестной конкуренции.
"Нужно консолидировать усилия международного сообщества, государств, чтобы бороться с торговыми войнами и обеспечить устойчивое развитие глобальной экономики", - подчеркнула законодатель.
Матвиенко выразила сожаление в связи с тем, что санкции, ограничения, угрозы, шантаж, недобросовестная конкуренция, аресты руководителей крупных зарубежных компаний "уже стали визитной карточкой США и ряда государств". При этом сенатор обратила внимание на те торговые разногласия, которые отмечаются между США и Европой, США и Китаем. "На форуме (ПМЭФ-2019 - ред.) уже появились новые идеи, новые предложения, как противостоять этим негативным, тревожащим тенденциям",- сказала она. Говоря о России, она призвала "меньше уделять этому внимание" (санкционным ограничениям - ред.).
"Мы сохранили и укрепили свою макроэкономическую стабильность, улучшили инвестиционный климат. Многие участники форума уже заявили о том, что в России делать бизнес выгодно и не считаться никто не может", - подчеркнула она.
"Выдохнутся эти санкции, не могут они навредить ни "Северному", ни "Турецкому потоку", - уверена Матвиенко.