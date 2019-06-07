Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:41Z
https://ria.ru/20190607/1555368363.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала страны вместе противодействовать торговым войнам

13:37
105
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Необходимо консолидировать усилия государств, международного сообщества в борьбе с торговыми войнами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Санкции уже стали обыденной практикой. Они вводятся не только против России, но и против других государств. Кому-то не понравился режим, кому-то - "Северный поток"", - сказала сенатор в эфире телепередачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Она подчеркнула, что подобная практика нарушает международное право, принципы ВТО, является проявлением недобросовестной конкуренции.
"Нужно консолидировать усилия международного сообщества, государств, чтобы бороться с торговыми войнами и обеспечить устойчивое развитие глобальной экономики", - подчеркнула законодатель.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
10:38
Развитие технологий будет вызывать торговые войны, считает глава РАН
Матвиенко выразила сожаление в связи с тем, что санкции, ограничения, угрозы, шантаж, недобросовестная конкуренция, аресты руководителей крупных зарубежных компаний "уже стали визитной карточкой США и ряда государств". При этом сенатор обратила внимание на те торговые разногласия, которые отмечаются между США и Европой, США и Китаем. "На форуме (ПМЭФ-2019 - ред.) уже появились новые идеи, новые предложения, как противостоять этим негативным, тревожащим тенденциям",- сказала она. Говоря о России, она призвала "меньше уделять этому внимание" (санкционным ограничениям - ред.).
"Мы сохранили и укрепили свою макроэкономическую стабильность, улучшили инвестиционный климат. Многие участники форума уже заявили о том, что в России делать бизнес выгодно и не считаться никто не может", - подчеркнула она.
"Выдохнутся эти санкции, не могут они навредить ни "Северному", ни "Турецкому потоку", - уверена Матвиенко.
020002
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко заявила об окне возможностей для переговоров России и Украины
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний
Здание министерства иностранных дел РФ
Киев пока не готов к встрече в "нормандском формате", заявили в МИД России
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин пообещал подписать указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта
Григорий Карасин
Москва будет добиваться отправки наблюдателей на выборы в Раду
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал усилить экономические институты ООН
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал российские контрольно-надзорные функции для бизнеса архаичными
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала попытку Зеленского заигрывать со всеми ошибкой
Дмитрий Песков
Шанс на встречу Путина и Трампа есть, заявил Песков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко посетовал на сложную конкуренцию с Россией в сфере нефтепродуктов
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине рассказали о роли Китая и России как "стабилизаторов"
На Украине заявили об обострении ситуации в Донбассе
В ДНР заявили, что работа гуманитарной подгруппы в Минске разблокирована
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
Лента новостейМолния