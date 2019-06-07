Матвиенко призвала страны вместе противодействовать торговым войнам

"Санкции уже стали обыденной практикой. Они вводятся не только против России, но и против других государств. Кому-то не понравился режим, кому-то - "Северный поток"", - сказала сенатор в эфире телепередачи "60 минут" на телеканале

Матвиенко выразила сожаление в связи с тем, что санкции, ограничения, угрозы, шантаж, недобросовестная конкуренция, аресты руководителей крупных зарубежных компаний "уже стали визитной карточкой США и ряда государств". При этом сенатор обратила внимание на те торговые разногласия, которые отмечаются между США и Европой, США и Китаем. "На форуме (ПМЭФ-2019 - ред.) уже появились новые идеи, новые предложения, как противостоять этим негативным, тревожащим тенденциям",- сказала она. Говоря о России, она призвала "меньше уделять этому внимание" (санкционным ограничениям - ред.).