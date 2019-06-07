Взрыв в Линчепинге не связан с утечкой газа, сообщили СМИ

СТОКГОЛЬМ, 7 июн — РИА Новости. Взрыв в шведском городе Линчепинг, в результате которого 25 человек получили легкие травмы, не связан с утечкой газа, заявил местному изданию Corren представитель компании-владельца здания.

Он опроверг информацию распространенную ранее представителями спасательных служб о том, что газ мог стать причиной взрыва.

"К зданию не подведен газ", - заявил Микаэль Стейнберг (Michael Stenberg), руководитель компании Stångåstaden, которой принадлежит жилое здание, сильнее всего пострадавшее от взрыва.

Представитель спасательной службы региона Остерйотланд Петер Хольм (Peter Holm) также подтвердил, что информация о причинах взрыва была ошибочной.