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РИА Новости

Взрыв в Линчепинге не связан с утечкой газа, сообщили СМИ

13:34
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© REUTERS / TT News Agency / Jeppe GustafssonМесто взрыва в шведском городе Линчепинге. 7 июня 2019
Место взрыва в шведском городе Линчепинге. 7 июня 2019
© REUTERS / TT News Agency / Jeppe Gustafsson
СТОКГОЛЬМ, 7 июн — РИА Новости. Взрыв в шведском городе Линчепинг, в результате которого 25 человек получили легкие травмы, не связан с утечкой газа, заявил местному изданию Corren представитель компании-владельца здания.
Он опроверг информацию распространенную ранее представителями спасательных служб о том, что газ мог стать причиной взрыва.
"К зданию не подведен газ", - заявил Микаэль Стейнберг (Michael Stenberg), руководитель компании Stångåstaden, которой принадлежит жилое здание, сильнее всего пострадавшее от взрыва.
Представитель спасательной службы региона Остерйотланд Петер Хольм (Peter Holm) также подтвердил, что информация о причинах взрыва была ошибочной.
Взрыв произошел около 9 часов по местному времени. Причина произошедшего выясняется. На месте работают полиция и спасательные службы.
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