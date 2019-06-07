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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Медведчук выразил надежду на успешное завершение переговоров по газу с РФ

13:32
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия сделает все для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину и выразил надежду, что до конца года переговоры завершатся успешно.
"Наша партия и наша команда сделает все, чтобы мы продолжили прямые переговоры по прямым поставкам российского газа, обеспечения транзита, возможности дальнейшего рассмотрения по созданию газово-транспортного консорциума", - сказал Медведчук на полях Петербургского международного экономического форума. Его заявление транслировал телеканал "Россия-24".
По его словам, это один их тех вариантов, который представляется им более выгодным, чем простой транзит.
"Будем надеяться, что до конца этого года (переговоры. - ред) завершатся успешно, успешно для наших граждан", - добавил политик.
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
5 июня, 19:43
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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"Товрищи украинцы, ну, купите у нас газ." Фу, читать противно.
7 июня, 14:02
Андрей Елагин
7601007
Г-н Миллер! А почему бы ни снизить цену на газ на 25% российским гражданам??? Слабо???
7 июня, 14:45
rrx6lq
5040000
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