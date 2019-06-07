Медведчук выразил надежду на успешное завершение переговоров по газу с РФ

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его партия сделает все для продолжения переговоров по поставкам российского газа на Украину и выразил надежду, что до конца года переговоры завершатся успешно.

"Наша партия и наша команда сделает все, чтобы мы продолжили прямые переговоры по прямым поставкам российского газа, обеспечения транзита, возможности дальнейшего рассмотрения по созданию газово-транспортного консорциума", - сказал Медведчук на полях Петербургского международного экономического форума. Его заявление транслировал телеканал "Россия-24".

По его словам, это один их тех вариантов, который представляется им более выгодным, чем простой транзит.

"Будем надеяться, что до конца этого года (переговоры. - ред) завершатся успешно, успешно для наших граждан", - добавил политик.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.